"Мы хотим, чтобы он остался. Но, шансы на это не слишком велики.

Сикан отметился бомбезным ассистом в ворота претендента на выход в Бундеслигу – видео

Мы пока не знаем, какие планы у Шахтера, останется ли Сикан в чемпионате Украины. Тем более, сейчас он будет на радарах скаутов в матчах за сборную", – цитирует Хартеля liga2-online.de.

Напомним, Сикан провел в Ганзе вторую половину сезона. В 11 сыгранных матчах он забил один гол и отдал два ассиста. Права на украинца принадлежат Шахтеру – его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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