Сикан может остаться в Ганзе – наставник немецкого клуба настаивает на продолжении сотрудничества с форвардом Шахтера
Главный тренер ростокцев Йенс Хартель рассказал о желании сохранить украинского футболиста в составе своей команды.
"Мы хотим, чтобы он остался. Но, шансы на это не слишком велики.
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Мы пока не знаем, какие планы у Шахтера, останется ли Сикан в чемпионате Украины. Тем более, сейчас он будет на радарах скаутов в матчах за сборную", – цитирует Хартеля liga2-online.de.
Напомним, Сикан провел в Ганзе вторую половину сезона. В 11 сыгранных матчах он забил один гол и отдал два ассиста. Права на украинца принадлежат Шахтеру – его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.
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