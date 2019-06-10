Сикан: Имел предложения от Шахтера и Динамо, еще когда играл за сборную Украины U-15

Нападающий Шахтера и юношеской сборной Украины Даниил Сикан рассказал о становлении своей футбольной карьеры.

"Я начал заниматься футболом в Полесье в Житомире. Потом я уже переехал во львовские Карпаты. Помню мы поехали на турнир, и я в полуфинале забил гол, хотя в основе еще постоянно не играл. А потом играли с Карпатами в финале, с ребятами, которые на год старше нас были, забил гол, хоть мы и проиграли 1: 4.

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Получалось потихоньку, потом финалы всеукраинских турниров были, пригласили в сборную U-15 – это были мои первые сборы.

Уже тогда были предложения от Шахтера и Динамо, но тогда, в таком возрасте я не хотел менять клуб – рано еще было. Остался в Карпатах, дебютировал за первую команду, а потом уже перешел в Шахтар", – рассказал Сикан в интервью UA: Спорт.

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