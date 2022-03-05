Ганза в сверхрезультативном матче перестреляла Шальке в матче 25-го тура второй Бундеслиги, а Даниил Сикан отличился победным ассистом. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Германии 2021/22, 25-й тур. Вторая Бундеслига.

Шальке – Ганза – 3:4

Голы: Теродде, 33, 43, 83 – Ингельссон, 25, Верхук, 40, Брайер, 56, Фрелинг, 90+6

Шальке и Ганза устроили сверхрезультативный поединок, где победу праздновали последние. В первом тайме команды забили по два гола, на дубль Теродде ответили мячами Ингельссон и Верхук. Брайер вывел Ганзу вперед на 56 минуте, а на 68-й на поле вышел Данило Сикан.

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Теродде на 83-й минуте оформил хет-трик, и игра шла к ничьей, однако украинец помог организовать победный гол на 6-й компенсированной минуте. Даниил отдал результативную передачу, а Фреллинг забил победный гол. Сикан же получил 6,8 балла от Sofascore за 22 проведенные минуты на поле.

Победа помогла Ганзе оторваться от зоны вылета на 2 очка и подняться на 14 место. Шальке с 41 пунктом остался пятым.

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