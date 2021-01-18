"Моя главная задача в Руху – помочь команде сохранить прописку в элитном дивизионе. Пришел сюда потому, что хорошо знаю главного тренера. В свое время вместе с Иваном Федыком работал в другом клубе. Знаю, что у Руха грандиозные планы. Здесь строится замечательная академия. Поэтому я рад быть частью этого проекта.

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До переезда сюда немного знал об Украине. Конечно, слышал о таких клубах, как Шахтер и Динамо, ведь они играют в еврокубках. Приходилось играть против вашей национальной команды (отбор на Евро-2016 – прим. Футбол 24). Помню, тогда мы победили 2:0. Это была очень важная игра для нас. Но скажу одно: против украинцев играть довольно сложно", – цитирует Сигурдсона официальный сайт Руха.

Напомним, ранее именитый исландец выступал за Гетеборг, Копенгаген, Фулхэм, российские Краснодар, Рубин и Ростов.

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