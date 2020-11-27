"Корниенко – молодой парень, только начал играть в основе и ему наносят такую травму. Я не понимаю футболистов, которые так поступают. Я 20 лет играл в футбол и все равно не понимаю, зачем футболисты делают такие фолы, наносят травмы, из каких соображений они это делают. Я не понимаю.

Сидорчук получил суровое наказание за фол в матче против Шахтера

Что же касается наказания, то оно всегда должно соответствовать нарушению. Есть положения, что за нарушение, которое приводит к травме футболиста, предусмотрено 4 матча дисквалификации. Нужно было давать 4 матча. Было бы 10, тогда нужно было бы давать 10.

Здесь важно, чтобы ко всем командам было одинаковое отношение, один подход. Да, мы знаем, что практикуется наказание плюс условно. Такое есть не только у нас, но и в Европе. Но, повторюсь, важно чтобы ко всем командам было одинаковое отношение, и ни у кого не возникало претензий.

Наказание должно быть соизмеримым с нарушением, чтобы у других футболистов не возникало мыслей повторять такие же нарушения, чтобы даже соблазна не было", – поделился Грачев в комментарии Террикон.

Добавим, что Сидорчук был дисквалифицирован на 3 поединка уже успел отбыть один матч наказание – 10 тур, в котором Динамо победило Ингулец (2:0).

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