Сидорчук заявил о готовности пойти на уменьшение зарплаты в Динамо

Капитан Динамо Сергей Сидорчук рассказал о своем отношении к сокращению зарплат из-за пандемии коронавируса.

"Карантин проходит дома в закрытом режиме. Свободного времени практически нет. Есть только после обеда. У нас график, тренировки. Первую неделю выполнял 50%, сейчас уже плотно взялся за программу. Раньше можно было бегать в лесу, но после того, как закрыли лесопарковую зону, все стало сложнее. Беговой работы на базе не хватает для полноценной подготовки.

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Хочется поскорее увидеть партнеров. Что касается сокращения зарплат, я бы 100% пошел на уступки. Но я говорю только за себя, а не от имени команды. Уже четвертую неделю мы не играем. Но каждый может решать так, как он считает нужным. Нет плохих или хороших. У людей могут быть разные семейные ситуации. Кредиты или болеющие родственники", – сказал Сидорчук в эфире программы Великий футбол.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о письме украинским клубам, в котором ФИФА разрешила вести переговоры с футболистами об урезании зарплат. Правда, президент Динамо Игорь Суркис заявил, что в киевском клубе не планируют прибегать к подобным мерам.

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