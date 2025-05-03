Бельгия, Лига Жупиле, группа Лиги Конференций, 7-й тур

Вестерло – Дендер – 4:2

Голы: Сайядманеш, 45+3 (пен), Фриган, 76, Йоу, 88 (пен), Сидорчук, 90+6 – Квет, 37, Нсимба, 61 (пен)

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Команда Сидорчука пропустила первой – на 37-й минуте отличился Квет. Вестерло долгое время уступал, однако за 20 минут до конца игры смог забить три мяча. Последний гол в матче записал на свой счет украинский полузащитник Сергей Сидорчук. Экс-игрок Динамо, которому в день игры исполнилось 34 года, вышел на поле на 90+4 минуте, а на 90+6 оформил жирную точку в матче, забив четвертый гол своей команды.

Благодаря этой победе Вестерло продолжает борьбу за выход в Лигу конференций. Сейчас клуб лишь на один балл отстает от Шарлеруа, который возглавляет турнирную таблицу.

К слову, в текущем сезоне Сергей Сидорчук провел 16 матчей за Вестерло, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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