Бельгия, Лига Жупиле, группа Лиги Конференций, 4-й тур

Стандард – Вестерло – 1:1

Голы: Экерт, 59 – Сидорчук, 87

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Стандард забил первый гол в матче на 59-й минуте усилиями Экерта. Украинский полузащитник Вестерло вышел на поле на 62-й минуте игры. Это был первый матч Сидорчука за месяц, перед этим он играл еще в марте.

На 87-й минуте поединка украинец откликнулся на передачу партнера в штрафную и с угла пробил между ног голкипера, этот забитый мяч принес Вестерло ничью.

Портал Sofascore оценил игру Сидорчука в высокие 7,3 балла. Стоит отметить, что гол в ворота Стандарда стал для Сидорчука первым в текущем сезоне. В последний раз он забивал в ноябре 2023 года.

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