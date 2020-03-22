Сидорчук выступил против досрочного завершения УПЛ – причина не в "бронзе" Динамо

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук считает, что чемпионат Украины нельзя оставлять на нынешнем этапе.

"Думаю, что чемпионат Украины точно нужно доигрывать, учитывая то, в какой момент он был остановлен. Другое дело, в каком формате и в какие сроки. Возможно, нужно провести его в сокращенной форме. Возможно, провести лишь третий круг, а четвертый не проводить.

Генинсон предложил формат, в котором УПЛ может завершить сезон

Но завершать чемпионат сейчас точно нельзя. И я объясню, почему. Дело здесь вовсе не в том, что Динамо сейчас занимает третье место. Решение о досрочном завершении чемпионата если и нужно было принимать, то после первого этапа первенства, когда все команды находились в равных условиях, когда они провели два полных круга, сыграв по два раза друг с другом – в этой точке был проведен фактически полноценный чемпионат", – цитирует Сидорчука Dynamo.kiev.ua.

Напомним, УАФ приостановила турнир после 23-го тура на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

"Збірна України за рік не постаріє": Мирон Маркевич – про перенесення Євро-2020 і як оберігається від коронавірусу