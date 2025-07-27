В матче первого тура Лиги Жупиле Вестерло встречался с Андерлехтом (2:5). Результат и обзор игры читайте в этой новости на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, первый тур

Андерлехт – Вестерло – 5:2

Голы:, Азар, 19, 90+1, Дегреф, 37, Ангуло, 65, Салиба, 70 – Фриган, 46 0 58

Сидорчук выбрал новый номер в Вестерло на следующий сезон – украинец ранее не играл под ним

В стартовом туре чемпионата Бельгии Андерлехт принимал Вестерло Сергея Сидорчука. Украинский полузащитник вышел на поле в стартовом составе. Хозяева имели преимущество в первом тайме и открыли счет на 19-й минуте, отличился звездный бельгиец Торган Азар. В моменте с голом Сидорчук неудачно выбил мяч назад, чем быстро воспользовались игроки Андерлехта.

На 37-й минуте хозяева забили второй мяч, и снова не лучшим образом сыграл Сидорчук, проиграв силовую борьбу Дегрефу. Первый тайм зввершився при комфортном преимуществе Андерлехта 2:0, а после перерыва украинского полузащитника заменили.

Во втором тайме Вестерло неожиданно вернулся в игру и довольно быстро сравнял счет уже на 58-й минуте. Однако вскоре Андерлехт вернул себе преимущество в два мяча. В компенсированное время Торган Азар отметился дублем и установил окончательный счет – 5:2.