"Могут ли женщины судить мужчин? Если я скажу что-то не так, меня сразу же обвинят в сексизме. Вы понимаете, в какое время мы живем? Я ничего не имею против женщин-рефери. Они могут судить, но женский футбол и мужской – это немного разные вещи.

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Например, Монзуль отработала 42 матча в УПЛ и показала 9 красных карточек, а в женской Лиге чемпионов у нее 1 красная в 50 матчах. Это разные виды спорта. Язык не поворачивается сказать, что Монзуль – плохой арбитр. Но ей мешает VAR. Ее первоначальные решения, наверное, на 80-90% адекватные. После просмотра VAR все меняется.

Три лучших украинских арбитра? Мне всегда Труханов (Константин – Футбол 24) нравился. Импонируют также Анатолий Абдула и Виталий Романов", – цитирует Сидорчука издание Dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал "Футбол".

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