Полузащитник Динамо отдал должное Мирче Луческу, который помог ему не только в футбольной сфере.

"Луческу – один из лучших тренеров в моей карьере. У меня есть список. У каждого тренера ты берешь что-то свое. Я с Ребровым выигрывал первое чемпионство, первые кубки. Первый тренер был в сборной – Бузник.

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Потом был Григорчук. От этих тренеров ты берешь что-то хорошее. Как и от Андрея Николаевича Шевченко, когда он был тренером сборной.

Почему Луческу? Он очень хорошо показывает тебе, где ты можешь принести какую-то пользу и чего тебе делать не нужно. Почему я его так выделил? У него есть четкие задачи, что я должен делать, а чего нет. Он говорит, а я это просто выполняю.

Свою роль также сыграл тот факт, что он немного по-другому относится к сформировавшимся футболистам, которым за 28 лет, которых уже поздно переучать, но которым нужно подсказывать. К молодым у него немного другое отношение.

Луческу очень помог нам во время пребывания в Румынии – снять квартиру, с роддомом, со всеми моментами", – рассказал Сидорчук в эфире Пряма червона.

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