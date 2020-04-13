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Сидорчук выделил главную причину неудач Динамо в сезоне 2019/20

00:15 5 Читати українською
Сидорчук выделил главную причину неудач Динамо в сезоне 2019/20
Сергей Сидорчук / фото: ФК Динамо

Капитан Динамо Сергей Сидорчук считает вылет из квалификации Лиги чемпионов причиной остальных неутешительных результатов киевского клуба.

"Начну с того, что перед началом сезона думал, что мы выиграем чемпионат. У конкурентов сменились тренеры. У Зари и Шахтера. Это всегда сложный период.

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У нас уже был костяк команды. Думал, что это будет наш сезон. Нас подкосило непопадание в Лигу чемпионов. Это только начало чемпионата, а затем пошла череда неудачных игр. Все шло одно за другим, и мы выпали из гонки", – сказал Сидорчук в эфире программы Великий футбол.

Напомним, на вынужденный перерыв из-за пандемии коронавируса Динамо ушло, занимая третье место в турнирной таблице УПЛ. После 23 туров в активе команды Алексея Михайличенко 46 очков. Также киевляне не смогли преодолеть групповой этап Лиги Европы.

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