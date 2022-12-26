"Лучший центральный полузащитник, вместе с которым я играл? Наверное, сейчас для меня это Николай Шапаренко. За его умение продвигать мяч, за то, что он не останавливается с первой до последней минуты, за его неуступчивость. Он будет на первом месте.

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На вторую и третью строчки претендуют многие футболисты, поэтому сейчас даже и не смогу сказать. Но, наверное, на второе место поставлю Мигела Велозу, потому что он тоже многое умел на поле и был очень умным футболистом", – сказал Сидорчук в своем Instagram.

Напомним, в текущем сезоне Шаперенко успел сыграть за Динамо всего 8 матчей во всех турнирах и отметился результативной передачей (в настоящее время игрок восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки коленного сустава). Велозу выступал за киевлян с 2012 по 2016 гг. – в 127 матчах он забил 14 голов и отдал 20 ассистов.

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