Сидорчук выделил четверку самых талантливых молодых игроков Динамо

Полузащитник сборной Украины и капитан Динамо Сергей Сидорчук назвал самых перспективных молодых футболистов "бело-синих".

"Топ-3 самых талантливых футболистов Динамо? Давай исключим Цыганкова, Миколенко и Шапаренко, которые уже давно играют. Я думаю, что Денис Попов будет хорошим игроком.

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Также мне нравится Сергей Булеца. Есть и в дубле неплохие ребята... А можно я на третье место поставлю сразу двоих? Это полузащитник Владимир Бражко и защитник Богдан Билошевский", – сказал Сидорчук в программе Трендец.

Напомним, Сергей – воспитанник запорожского Металлурга. В Динамо перешел в 2013 году. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи. Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 3,5 млн евро.

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