В субботу, 27 июля, Вестерло открывает сезон Лиги Жупиле выездным матчем 1-го тура против Андерлехта. В стартовую одиннадцатку попал и украинский полузащитник Сергей Сидорчук.

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В новом первенстве 34-летний хавбек будет выступать под новым номером. Цифру 15, под которой наш земляк играл предыдущие два сезона, он сменил на 8.

Интересно, что ранее Сидорчук никогда не носил восьмерку на спине. В запорожском Металлурге он использовал цифры 34, 17 и 11. В Динамо Сергей шесть сезонов бегал с № 16, который впоследствии сменил на № 5.

Своя история у сборных Украины. Там Сидорчук начинал с № 19, который через год сменил на цифру 22, а затем вернул 19. С сезона 2014/15 по 2018/19 выступал с 16-й на спине, после чего остановился на № 5.

Напомним, контракт украинца с Верстерло до 30 июня 2026 года.