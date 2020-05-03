Сидорчук вспомнил, благодаря кому стал капитаном Динамо

Лидер Динамо Сергей Сидорчук поделился мыслями о роли капитана на футбольном поле.

"Переходя в Динамо зимой 2013 года я даже не мог представить, что уже через четыре года стану капитаном команды. Когда Ярмоленко сказал, что лично порекомендовал меня на должность капитана, я подумал, что это он ляпнул в шутку и посмеялся вместе со всеми, а это оказалось совсем не шуткой.

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Как происходило мое представление капитаном? После приезда с матча сборной мы впервые собрались на базе. Андрей Ярмоленко попрощался с командой. Затем Александр Хацкевич сказал, что, поскольку Динамо осталось без капитана, нужно выбрать нового и предложил мою кандидатуру. Никто не возражал, так я и стал капитаном.

Особого капитанского ритуала перед матчами нет. Перед стартовым свистком собираемся в энергетический круг, капитан говорит несколько напутственных слов – и начинаем игру. В конце концов, в современном футболе нет такого, чтобы слушать кого-то из партнеров по команде. Надо собственным примером показывать, как действовать на футбольном поле, каким должно быть отношение к игре, как реагировать на те или иные ситуации, которые возникают во время поединка. В остальном же капитан является таким же игроком, как и другие, и подсказывать партнерам может не только он. Диалог ведется постоянно между всеми футболистами", – сказал Сидорчук в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Сергей – воспитанник запорожского Металлурга. В Динамо перешел в 2013 году. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.

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