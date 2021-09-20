Матч 8-го тура отечественной Премьер-лиги против Александрии (1:0) стал особенным для полузащитника киевского Динамо Сергея Сидорова.

Хавбек провел 100-й матч в составе "бело-синих" с капитанской повязкой, сообщает официальная Facebook-страница клуба.

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Сидорчук стал пятым игроком в истории Динамо, покорившим гроссмейстерский показатель. До него это достижение покорилось Валентину Белькевичу (121 матч), Александру Головко (125), Олегу Лужному (156) и Александру Шовковскому (238). Сам Сидорчук впервые вывел Динамо на поле в статусе капитана в сентябре 2017 года.

Напомним, что Динамо минимально обыграло Александрию благодаря голу Виктора Цыганкова с пенальти. Киевский гранд идет в лидерах УПЛ, набрав 22 очка в восьми турах.

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