"Надо уметь отделять игру Динамо и сборной, это две разные команды. Не могу сказать, что игры сборной вышли плохими по качеству, просто не было результата, на который мы рассчитывали. В матче с Казахстаном мы создали много моментов и должны были закрывать игру еще в первом тайме. Сама игра есть, видно ее рисунок, но реализация в таких играх многое решает.

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Игровая модель немного отличается, но для нас это не должно быть проблемой. Единственная сложность заключается в том, что у национальной команды вся подготовка немного смята, ведь сбор длится всего десять дней. Мало времени для того, чтобы наигрывать эту систему.

Хотя мне все было понятно, ведь мы играли при такой схеме – с тремя центральными защитниками – в Динамо при руководстве Сергея Реброва. Понятно, что в игре с Францией больший акцент делался именно на оборону, нужно было играть компактнее. И эта тактика дала свои плоды. И с Финляндией, если бы мы добились положительного результата, удержали победный счет, никто бы не критиковал ее", – цитирует Сидорчука официальный сайт киевлян.

Напомним, в марте команда Андрея Шевченко провела три поединка квалификации на ЧМ-2022: против Франции, Финляндии и Казахстана. Все завершились со счетом 1:1.

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