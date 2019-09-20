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Сидорчук: В матче против Мальме Динамо играло за тренера

01:45 14 Читати українською
Сидорчук: В матче против Мальме Динамо играло за тренера
Сергей Сидорчук / Футбол 24

Капитан Динамо Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от победы над Мальме (1:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

"Если мне не изменяет память, в последний раз мы выигрывали полтора месяца назад. В плане психологии это была важная игра. Что касается соперника, то в начале он хотел прессинговать, но мы изменили нашу игру и пытались играть через короткий пас.

Динамо – Мальме – 1:0 – видео гола и обзор матча

Было ощущение, что выиграем этот матч. В команде бывают такие моменты, когда все молчат. Сегодня все говорили на поле. Это важно. Чем больше будет коммуникации на поле в дальнейшем, тем будет лучше. Собрание с тренерским штабом было одной из составляющих нашего успеха. Перед игрой говорили, что нельзя так долго не побеждать.

Выздоровление Динамо? Еще рано об этом говорить. В чемпионате большой гандикап, который не имеет права на существование. Даже не смотрю в турнирную таблицу, но примерно понимаю, на каком мы месте. Нужно переключаться и решать задачи в чемпионате. Будут тяжелые выезды в Полтаву и Мариуполь.

Динамо выстрадало победу над Мальме благодаря голу Буяльского

Сегодня играли за тренера. Он хороший человек, видно, как он переживает за команду. Хочется играть за него. Игорь Суркис после матча сказал, что он доволен. Для него это тоже важно, чтобы команда уверенно стартовала", – сказал Сидорчук в эфире Футбол 2.

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19 сентября
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Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Динамо Киев - Мальме
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