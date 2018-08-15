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Сидорчук: В эпизоде с незасчитанным голом я видел, что футболист Славии нарушил правила

12:42 67 Читати українською
Сидорчук: В эпизоде с незасчитанным голом я видел, что футболист Славии нарушил правила
Сергей Сидорчук / фото ФК Динамо

Капитан Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал победу своей команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Славии (2:0).

"Быстрый гол нам помог. Тренеры нас на это и нацеливали. Мы понимали, что Славии нужно забивать, но хотели сразу продемонстрировать, что играем дома. Второй мяч вообще снял все вопросы. Чехи открыли зоны и, по сути, посыпались.

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У чехов агрессивный стиль футбола. Хотя эмоции, конечно, били через край. Особенно в перерыве, когда они сопровождали арбитров в раздевалку.

Незасчитанный гол? Я был рядом и видел, что футболист Славии нарушил правила. Но даже если фола и не было, то была блокировка от игрока, который находился в офсайде.

Во втором тайме мы немного изменили тактику – начали играть 4-1-4-1. Я занимал позицию в опорной зоне, а Денис Гармаш и Вова Шепелев действовали чуть выше. Такая перестановка пошла нам на пользу. Когда в два опорных играли, было сложнее.

Аякс? Голландцы, конечно, на своем поле сильно сыграли против Стандарта. Накрывали, создавали моменты. В них много хороших исполнителей. Будет непросто - мы это понимаем", – рассказал Сидорчук в комментарии Команда1.

Напомним, Динамо уверенно победило Славию в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и вышло на Аякс в плей-офф квалификации.

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Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
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Славия Прага
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