"Киев – это мы. Киев – это часть моей жизни. И теперь я вынужден говорить о ней в прошлом.

В 2012 году я пришел в легендарный клуб – Динамо. Осуществилась мечта простого парня из Запорожья. В 2013 году дебютировал за "бело-синих". Началась моя динамовская история. В 2015 году дебютировал в Лиге чемпионов. Незабываемые эмоции, еще и победили тогда. Просто сказка. В 2017 году стал капитаном команды. Статус, ставший большой ответственностью.

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Были трофеи, победы, поражения. Разное было. Кажется, мы прошли вместе через все. Достойно прошли. Я имел честь работать с лучшими тренерами и играть с талантливыми футболистами. Очень горжусь этим. За все годы в клубе я не счел нормой расслабляться или принимать как должное свое пребывание в лучшем клубе страны. Мне постоянно хотелось доказывать, что я имею право быть здесь, быть частью легенды, быть в бело-синей семье. И я делал для этого все возможное и невозможное и сознательно посвятил 11 лет жизни команде, которую я люблю.

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Этот жизненный этап очень ценен для меня. И я иду с этим опытом дальше. Но спасибо всем за него. Тренерам, коллегам по команде, каждому работнику клуба. Вы лучшие! Вы в сердце навсегда! Спасибо", – написал Сидорчук в соцсетях.

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