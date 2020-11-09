Хавбек Динамо Сергей Сидорчук в матче против Шахтера (0:3) установил рекорд, который бы хотелось избежать.

Капитан киевлян жестко сфолил против Виктора Корниенко и получил пятую красную карточку за все время своих выступлений в УПЛ.

Динамо – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

Впервые Сидорчук удаляли еще в составе запорожского Металлурга, а вот следующие четыре случая пришлись уже на период выступлений за Динамо. Таким образом, 29-летний хавбек установил новый антирекорд грубости среди игроков киевского клуба, информирует Sport.ua. Ранее он делил это нелестное достижение с экс-одноклубником и своим кумом – Андреем Ярмоленко, у которого остались три красные карточки в рамках УПЛ.

Напомним, Сидорчук перешел из Металлурга в Динамо в декабре 2012 года и с тех пор наиграл за "бело-синих" более 200 матчей.

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