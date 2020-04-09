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Сидорчук спрогнозировал будущее Ярмоленко

06:30 88 Читати українською
Сидорчук спрогнозировал будущее Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Фото из открытых источников

Капитан Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал слова полузащитника лондонского Вест Хэма Андрея Ярмоленко о рассмотрении варианта с возвращением в киевский клуб.

"Если Ярмоленко вернется в Динамо – это будет вполне закономерно. Будет Happy End. А если еще и чемпионат выиграет – вообще замечательно будет. Когда это произойдет – трудно сказать. Но, думаю, он все равно закончит свою футбольную карьеру в Динамо", – сказал Сидорчук в программе Трендец.

Ярмоленко не исключил возвращения в Динамо

Напомним, Ярмоленко защищал цвета киевского клуба с 2006 по 2017 годы. В августе 2017 г. он за 25 млн евро перешел в дортмундскую Боруссию, откуда в июле следующего года перебрался в лондонский Вест Хэм.

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