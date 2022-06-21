"Ситуация между Луческу и ультрас – это и моя ошибка. Мне нужно было встречаться с ребятами (с ультрас). Мы договорились с ними, что не будем переходить определенные красные линии. Не будем переходить на личное. Мы договорились встретиться с фанатами перед стартом в прошлом сезоне, но так и не встретились.

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Ультрас очень резко отстаивают свою позицию, за что их и любят. Я, например, очень не люблю конфликты, иду на уступки. Там ребята жесткие насчет отстаивания своей позиции. И моя ошибка, что я где-то с ними мало говорил", – отметил Сидорчук в программе "Пряма червона".

Напомним, ультрас Динамо неоднократно устраивали протесты из-за прошлого Мирчи Луческу. Специалист в течение 12 лет возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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