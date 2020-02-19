toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ПСЖ ШАХТЕР - БЕНФИКА

Сидорчук: С VAR все равно будут ошибки, проблемы

18:56 49 Читати українською
Сидорчук: С VAR все равно будут ошибки, проблемы
Сергей Сидорчук / фото: ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук поделился мнением о введении VAR в УПЛ.

 

"Многое будет зависеть от человеческого фактора. Но то, что все будет правильно, такого не бывает. С VAR все равно будут ошибки, проблемы. Меседж такой – нужно это все спокойнее воспринимать, тогда будет легче", – сказал Сидорчук.

Динамо – Ворскла: исторический матч рассудит Романов и другие назначения на 19 тур УПЛ

Напомним, система будет работать в УПЛ начиная с первого тура после зимнего перерыва. Правда, VAR будет использоваться только в двух матчах каждого тура.

К слову, первый в истории чемпионата Украины поединок с использованием VAR состоится с участием Динамо. 22 февраля киевляне в рамках 19-го тура УПЛ будут принимать полтавскую Ворсклу.

Фургон на шістьох, обмеження в 500 кілометрів, помилки повністю не зникнуть – як працюватиме VAR в Україні

blog_ava
Боруссия добыла победу над ПСЖ: тактическая победа Фавра, Неймар и Мбаппе оставляют Париж в игре, а Холанд бьёт рекорды
04:57
1470
Теги
Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Динамо Киев Динамо Киев Видеоассистент арбитра (VAR) Динамо Киев - Ворскла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
12
мин
Манчестер Сити
21:30
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук