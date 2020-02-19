Сидорчук: С VAR все равно будут ошибки, проблемы

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук поделился мнением о введении VAR в УПЛ.

"Многое будет зависеть от человеческого фактора. Но то, что все будет правильно, такого не бывает. С VAR все равно будут ошибки, проблемы. Меседж такой – нужно это все спокойнее воспринимать, тогда будет легче", – сказал Сидорчук.

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Напомним, система будет работать в УПЛ начиная с первого тура после зимнего перерыва. Правда, VAR будет использоваться только в двух матчах каждого тура.

К слову, первый в истории чемпионата Украины поединок с использованием VAR состоится с участием Динамо. 22 февраля киевляне в рамках 19-го тура УПЛ будут принимать полтавскую Ворсклу.

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