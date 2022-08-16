"Всегда склоняюсь к мнению, что в любой ситуации следует сохранять холодную голову. Даже там, где все эмоции обнажаются. А футбольное поле является именно таким местом.

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Эмоциональность не оправдываю, но воспринимаю как способ сбросить пар. Ругаю себя, когда из-за эмоций пропускаешь матч и подводишь команду.

Надо уметь включать режимы "Холодный разум" и "Не сдерживать эмоции", когда наступает нужный момент. Желаю этого ребятам из Динамо в завтрашнем матче", – написал Сидорчук на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, лидер киевлян не сможет помочь Динамо в первом матче против португальцев. К слову, встреча состоится в среду, 17 августа, в 22:00.

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