"Контрольно-дисциплинарный комитет за основу рассматривал применение санкции в виде четырех матчей дисквалификации. Но были учтены объяснения Динамо в отношении Сергея Сидорчука, его поведения в прошлом, о его роли в команде и характере этого нарушения. Учитывая эти объяснения, КДК решил применить их как смягчающее обстоятельство и принял решение отстранить Сидорчука на три матча от соревнований плюс один матч условно.

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Это серьезное нарушение, поскольку повлекло травму соперника. Именно поэтому в дисциплинарных правилах есть разница между просто грубым игровым нарушением и нарушением, которое приводит к травме футболиста. И такая санкция имеет целью предотвратить повторение в будущем таких ситуаций", – резюмировал Грищенко в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что Сидорчук уже успел отбыть один матч наказания – 10 тур, в котором Динамо победило Ингулец (2:0).

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