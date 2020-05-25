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Сидорчук рассказал, с кем его сравнивают среди бывших игроков Динамо

25 мая 23:22 33 Читати українською
Сидорчук рассказал, с кем его сравнивают среди бывших игроков Динамо
Андрей Шевченко и Руслан Ротань / Фото УАФ

Капитан Динамо Сергей Сидорчук поделился тонкостями своего характера.

"В повседневной жизни так и есть, что я добряк. Просто со временем приходит то, что не любишь проигрывать. Больше подсказываю, но эмоционально.

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Денис Бойко говорит, что я в этом плане похож на Руслана Ротаня. По нему и не скажешь, но говорят, что он прилично психует. У меня больше так это – переживаю", – рассказал Сидорчук в программе Трендец.

Напомним, Сергей защищает цвета Динамо с 2012 года.

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Динамо Киев Динамо Киев Руслан Ротань Руслан Ротань Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук
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