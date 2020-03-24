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Сидорчук рассказал, как поддерживает форму в период карантина

17:19 12 Читати українською
Сидорчук рассказал, как поддерживает форму в период карантина
Сергей Сидорчук / ФК Динамо

Капитан Динамо Сергей Сидорчук поделился мыслями относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

"Считаю, что коронавирус пока еще до нас не дошел. И здесь все зависит от нас самих – если мы не будем осторожны, то ситуация может оказаться сложной. Но чувствуется общая тревога, особенно, когда видишь на улице людей в масках.

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Есть четкие распоряжения власти: приняты следующие положения, которые по своей сути исключают возможность проведения командных тренировок. Возможно, реально организовать занятия небольшими группами, но это тоже нельзя будет назвать полноценными тренировками. А так, вернуться к работе, конечно же, очень хочется.

Относительно поддержки физической формы, то на улице – только бегаю. В Голосеевском парке, в Конча-Заспе по лесу – в этих местах практически нет людей. Силовые задачи выполняю дома, согласно программе, которую мы получили от тренерского штаба", – рассказал Сидорчук в комментарии изданию Dynamo.kiev.ua.

Напомним, УАФ приостановила чемпионат Украины после 23-го тура на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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Теги
Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Динамо Киев Динамо Киев коронавирус
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