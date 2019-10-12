Сидорчук прокомментировал возвращение в состав сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал свое появление на поле в матче 7-го тура отбора Евро-2020 с Литвой (2:0).

"Ровно год назад я последний раз играл за сборную Украины. Очень приятно вернуться в такой коллектив.

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Тот футбол, который хочет видеть тренерский штаб, очень приятный. Есть чему учиться, то есть это всегда позитив", – поделился Сидорчук в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, сборная Украины победила Литву (2:0) и встретится с Португалией 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что "желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.

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