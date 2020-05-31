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Сидорчук: Просто хочется поздравить Шахтер с победой

31 мая 23:32 19 Читати українською
Сидорчук: Просто хочется поздравить Шахтер с победой
Шахтер – Динамо / Фото ФК Шахтер

Капитан Динамо Сергей Сидорчук рассказал, в каком аспекте Шахтер перевесил киевский клуб.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Чувствуется, когда есть поддержка, особенно в таких матчах. Особенно в последнее время, когда на наши матчи ходило больше болельщиков, чем на другие. Все рады, что футбол наконец вернулся. Пусть и в таком формате. Нужно понимать, что так будет продолжаться недолго, и скоро зрители смогут ходить на футбол.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Хочется просто поздравить Шахтер с победой, они лучше использовали свои моменты. Что касается второго и третьего гола, то мы, наверное, сами их подарили сопернику. Такая команда, как Шахтер, хорошо использует свои моменты", – цитирует Сидорова официальный сайт киевлян.

Напомним, после Классического пропасть между Шахтером и Динамо увеличилась до 16 очков.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте

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