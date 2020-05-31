Сидорчук: Просто хочется поздравить Шахтер с победой

Капитан Динамо Сергей Сидорчук рассказал, в каком аспекте Шахтер перевесил киевский клуб.

"Чувствуется, когда есть поддержка, особенно в таких матчах. Особенно в последнее время, когда на наши матчи ходило больше болельщиков, чем на другие. Все рады, что футбол наконец вернулся. Пусть и в таком формате. Нужно понимать, что так будет продолжаться недолго, и скоро зрители смогут ходить на футбол.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Хочется просто поздравить Шахтер с победой, они лучше использовали свои моменты. Что касается второго и третьего гола, то мы, наверное, сами их подарили сопернику. Такая команда, как Шахтер, хорошо использует свои моменты", – цитирует Сидорова официальный сайт киевлян.

Напомним, после Классического пропасть между Шахтером и Динамо увеличилась до 16 очков.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте