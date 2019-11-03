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Шахтер – Динамо: Сидорчук пропустит матч

18:30 109 Читати українською
Шахтер – Динамо: Сидорчук пропустит матч
Сергей Сидорчук в матче против Львова / Футбол 24

Капитан Динамо Сергей Сидорчук не поможет своей команде в поединке 14-го тура УПЛ против Шахтера. Причина – красная карточка в матче со Львовом.

11’ Николай Шапаренко
30’ Виктор Цыганков
35’ Сергей Сидорчук
82’ Артем Беседин
90+1’ Денис Попов
 
11’ Николай Шапаренко
30’ Виктор Цыганков
35’ Сергей Сидорчук
82’ Артем Беседин
90+1’ Денис Попов

На 35-й минуте матча Динамо – Львов Сидорчук при счете 2:0 получил вторую желтую карту от арбитра Анатолия Абдулы за подкат в центре поля. Как следствие – удаление.

Динамо – Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ

Таким образом капитан Динамо не сыграет в матче следующего тура, в котором соперником киевлян станет донецкий Шахтер. Поединок пройдет в воскресенье, 10 ноября на ОСК Металлист в Харькове.

К слову, в недавнем кубковом матче Динамо – Шахтер именно Сидорчук стал автором фантастического забитого мяча, а "бело-синие" победили своего соперника и вышли в 1/4 финала.

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