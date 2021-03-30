"Настроение в команде? Понятно, что после матча с Финляндией остался негатив в команде. Но тренерский штаб на следующий день собрал нас на теорию, показал ошибки за последние 10-12 минут матча. До этого было 78 минут качественного футбола. Думаю, все восприняли это положительно.

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Миколенко и Забарный – молодые ребята. Нужно понимать, что ошибки – часть футбола. Ошибается только тот, кто ничего не делает. Думаю, у них все нормально будет в этом плане. Вы видели, сколько поддержки им выразило футбольное сообщество Украины, звезды.

Игра в три защитника? В принципе, нормально. Мы играли по схожей схеме с Ребровым в его последний год работы в Динамо: 3-4-3 с двумя опорными. Она понятна мне, но в сборной все равно есть свои тонкости, к которым нужно подстраиваться. Понятно, что будут какие-то нюансы. Но чем чаще будем ее использовать, тем будет легче", – сказал Сидорчук на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в марте сборная Украины уже провела два матча квалификации на ЧМ-2022 – против Франции и Финляндии. Оба завершились ничьей 1:1. Уже завтра команду Андрея Шевченко ожидает поединок с Казахстаном. Начало встречи в 21:45.

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