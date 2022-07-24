Вчера было два года, когда Мирча Луческу возглавил киевский клуб. По этому случаю капитан Сергей Сидорчук обратился к нему и к тренерскому штабу.

"Мы подумали и решили, что от всей команды хотели бы выразить благодарность за то, что эти два года мы не просуществовали, а прожили настоящей футбольной европейской жизнью.

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Это большая заслуга тренерского штаба. От имени всей команды хотим сказать большое спасибо. Надеюсь, будем продолжать так и дальше", – заявил Сидорчук. Затем игроки устроили почетный коридор Луческу и его штабу.

Напомним, за два года в Динамо Мирча выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Это все удалось завоевать в сезоне 2021/22. В прошлой кампании "бело-синие" остались без трофеев – в матче за Суперкубок уступили Шахтеру, а УПЛ и Кубок не были доиграны из-за полномасштабного вторжения России.

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