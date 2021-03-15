Сергей Сидорчук стал лучшим игроком 18-го тура украинского первенства, сообщает официальный сайт УПЛ. Капитан Динамо получил награду за убедительную игру против Зари (2:0), в которой он отдал ассист на Беседина, а затем и сам отличился шедевром.

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В голосовании Сидорчук опередил героев Шахтера – Тете и Манора Соломона, которые оформили по дублю в ворота Десны, а также днепрянина Артема Довбика, который вырвал победу над Ворсклой (1:0).

К слову, Сергей сравнялся по количеству матчей в футболке Динамо с Андреем Шевченко – в обоих теперь по 250 сыгранных поединков.

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