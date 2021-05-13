"Все понимают, что это кубковый матч, и Мистер настаивал на том, что Заре нельзя давать пространства в середине поля, и мы старались выполнять это. Хорошая команда, хорошие игроки, которые знают, как играть, как быстро выбегать в контратаки. Задача была меньше терять мяч в середине поля и перекрывать как можно больше зон.

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Я не знаю, как это выглядело со стороны, но мне показалось, что Заря хорошо играла в первом тайме, а во втором и в дополнительное время им было труднее. Я не знаю, почему, но мне показалось, что они подсели. А у нас, наоборот, как будто открылось второе дыхание. Думаю, психология стала важным фактором. Мы хорошо провели весеннюю часть чемпионата, это сыграло ключевую роль.

Я переживал, когда не забил Беседин, боялся, что может аукнуться, но слава Богу, что все так сложилось. Хотя у Зари не было ни одного момента, когда бы они реально угрожали воротам. Когда не забил пенальти Цыганков? Нет, тогда уже было спокойнее.

Конечно, побеждать всегда приятно, но после таких сезонов бывает опустошение. Нужно теперь хорошо отдохнуть. Думаю, в сборной нам дадут поначалу не очень тяжелые тренировки", – сказал Сидорчук в комментарии YouTube-каналу УАФ.

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