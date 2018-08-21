Сидорчук: Приложим все усилия для Лиги чемпионов, это совсем другой уровень

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук подчеркнул, что каждый игрок Динамо мечтает играть в Лиге чемпионов.

"Настроение хорошее, боевое, как всегда перед игрой немного волнение. Мы понимаем, какая завтра будет игра, поэтому настроение.

Завтра будут только первые 45 минут, будет еще ответный матч в Киеве. Надо об этом помнить, как и перед матчем в Праге. И каждый гол будет иметь колоссальное значение.

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Конечно, уровень Лиги Европы и Лиги чемпионов отличается, и каждый игрок мечтает играть в этом турнире. Поэтому и завтра, и в Киеве 29 августа мы приложим все усилия, чтобы попасть в Лигу чемпионов", – отметил он на пресс-конференции во вторник в Амстердаме.

Матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится 22 августа, начало в 22:00.

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