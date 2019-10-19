Сидорчук предположил, кто из киевлян мог бы стать топ-тренером

Во время встречи с болельщиками, организованной фан-клубом Динамо, капитан киевлян ответил на много интересных вопросов.

"Кто из действующих футболистов Динамо в будущем может стать тренером уровня Реброва или Шевченко? Точно не Гармаш! Мне кажется, что это может быть Фран Соль. Он всегда очень подробно подходит ко всем упражнениям, всегда спрашивает, почему так или иначе оно делается. А из украинцев, наверное, Саня Караваев", – цитирует слова Цыганкова Dynamomania.

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Напомним, 18 октября, в конференц-зале стадиона имени Валерия Лобановского футболисты киевского Динамо, выступающие за сборную Украины, встретились со своими поклонниками и ответили на их вопросы. Мероприятие инициировал фан-клуб Динамо.

К слову уже завтра, 20 октября, киевляне дома будут принимать Александрию. Начало матча в 17:00. Динамо после 10-го тура занимает третье место, набрав 20 очков. За ними следует Александрия с 19-ю пунктами.

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