"По регламенту за такой фол возлагается 4 матча дисквалификации? Решение о трех матча – объективное. Я бы акцентировал на том, что Сергей – капитан команды, и его часто удаляют. Он постоянно подводит команду. Ненадежная игра человека не соответствует уровню капитана.

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По Корниенко – травмы случаются. Это футбол. Говорить о том, что не нужно идти в подкаты или не делать каких-то вещей – это невозможно. Потому что это эмоции и переживания. Другое дело – делает это человек сознательно или бессознательно, была борьба или нет. Все зависит от того, для чего он это делает и зачем идет на удаление. Сидорчука я не понимаю. Корниенко же сейчас нужно восстановиться и идти дальше. Он имеет шанс заиграть в сборной", – цитирует Ващука Footboom.

Напомним, Сидорчук получил три матча диcквалификации и один условно за опасный подкат на Корниенко в поединке против Шахтера (0:3). После врачи обнаружили у "горняка" разрыв латеральных связок голеностопа – по прогнозам он выбыл до конца года.

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