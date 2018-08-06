Сидорчук пошутил над советами Хацкевича по игре со Славией на втором этаже: В лифте не толкались

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук считает, что команде нужно меньше фолить вблизи собственной штрафной площадке в матче со Славией.

"После Шахтера восстановиться успели. А после положительных матчей восстанавливаться легче.

Преимущество Славии в росте? Что касается антропометрических данных Славии, то главный тренер и тренерский штаб нам показали, как надо действовать против них, и за счет чего их можно будет переигрывать и ловить.

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Сейчас вообще много голов забивается со стандартных положений, это показал чемпионат мира. Против таких команд, где высокие игроки, надо как можно меньше фолить у своей штрафной, так вся опасность исходит от стандартных положений.

Советы Хацкевича по игре на втором этаже? Ну в лифте будто не толкались (улыбается). Были тренировки, но стандартные положения мы в основном отрабатываем без значительного контакта.

Важнее забить или не пропустить? Нужно помнить, что квалификация состоит из двух матчей. Еще будет матч в Киеве, и о нем нельзя забывать. Поэтому задача будет такой, чтобы обеспечить максимально приятный результат перед матчем в Киеве", – сказал Сидорчук на предматчевой пресс-конференции в Праге.

Напомним, матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов Славия - Динамо состоится 7 августа, начало в 20:30.

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