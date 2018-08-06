toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Сидорчук пошутил над советами Хацкевича по игре со Славией на втором этаже: В лифте не толкались

19:56 63 Читати українською
Сидорчук пошутил над советами Хацкевича по игре со Славией на втором этаже: В лифте не толкались
Сергей Сидорчук / Фото ФК Динамо

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук считает, что команде нужно меньше фолить вблизи собственной штрафной площадке в матче со Славией.

"После Шахтера восстановиться успели. А после положительных матчей восстанавливаться легче.

Преимущество Славии в росте? Что касается антропометрических данных Славии, то главный тренер и тренерский штаб нам показали, как надо действовать против них, и за счет чего их можно будет переигрывать и ловить.

Хацкевич о больших успехах Шахтера в еврокубках: Это не украинская, а больше бразильская команда

Сейчас вообще много голов забивается со стандартных положений, это показал чемпионат мира. Против таких команд, где высокие игроки, надо как можно меньше фолить у своей штрафной, так вся опасность исходит от стандартных положений.

Советы Хацкевича по игре на втором этаже? Ну в лифте будто не толкались (улыбается). Были тренировки, но стандартные положения мы в основном отрабатываем без значительного контакта.

Важнее забить или не пропустить? Нужно помнить, что квалификация состоит из двух матчей. Еще будет матч в Киеве, и о нем нельзя забывать. Поэтому задача будет такой, чтобы обеспечить максимально приятный результат перед матчем в Киеве", – сказал Сидорчук на предматчевой пресс-конференции в Праге.

Напомним, матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов Славия - Динамо состоится 7 августа, начало в 20:30.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Динамо официально узнало потенциального соперника

Источник: Футбол 24
Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
до матча
23
час
:
34
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Славия Прага - Динамо Киев Лига чемпионов Александр Хацкевич Александр Хацкевич Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
34
мин
Славия Прага
20:30
Динамо Киев
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук