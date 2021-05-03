Вчера капитан Динамо Сергей Сидорчук отметил свой 30-й день рождения. На специальной вечеринке было много гостей.

Поздравить Сидорчука собрались как футболисты киевского Динамо, так и игроки Шахтера. В частности, присутствовал Сергей Кривцов – кум капитана чемпионов Украины. Также на видео с празднования попал бывший динамовец Евгений Макаренко.

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Кроме футболистов, среди приглашенных был агент Сидорчука Вадим Шаблий, а также известный певец Монатик. Ведущим вечеринки был Владимир Остапчук.

Добавим, что в нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей в рамках УПЛ, в которых забил 3 гола и отдал один ассист, чем помог Динамо досрочно завоевать чемпионский титул.

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