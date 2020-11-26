УАФ определилась с санкциями против капитана Динамо Сергея Сидорчука по мотивам 9-го тура УПЛ.

Хавбек киевлян Сергей Сидорчук получил три матча диквалификации + один условно, сообщает официальный сайт УАФ.

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Такое наказание 29-летнему лидеру киевлян присудили за опасный подкат на Виктору Корниенко в поединке против Шахтера (0:3). После фола Сергей получил прямую красную карточку.

Врачи обнаружили у Корниенко разрыв латеральных связок голеностопа, по прогнозам он выбыл до конца года. В нынешнем сезоне УПЛ Виктор провел 7 матчей, в которых отметился ассистом.

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