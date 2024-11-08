"Еврокубки еще продолжаются, рано еще делать выводы или оценки. Сейчас можно говорить о тех матчах, которые состоялись, а всю картину оценивать уже можно будет в конце, в январе. Но, что точно можно сказать – еврокубки не добавляют уверенности. До сентября у всех все было хорошо, а вот когда увидели, что командам тяжело, еще и немного наш футбол прибили.

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Но я считаю, что в это время трудно оценивать еврокубковый сезон, потому что эти расстояния, на которые наши клубы ездят, точно не предоставляют им преимущества в игре. И трудно оценивать еврокубки с поезда или автобуса. Конечно, было бы классно, чтобы они брали очки, но это реально трудно в это время. Я не хотел бы, чтобы через еврокубки оценивали наших футболистов сейчас", – поделился Сидорчук в интервью Sport-express.

Напомним, Динамо и Шахтер в основном этапе еврокубков одержали лишь победу – "горняки" минимально обыграли швейцарский Янг Бойз. Киевляне же вообще проиграли во всех четырех матчах.

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