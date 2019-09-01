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Сидорчук отправился на матч против Зари – игрока связывали с переходом в Бешикташ

11:20 62 Читати українською
Сидорчук отправился на матч против Зари – игрока связывали с переходом в Бешикташ
Сергей Сидорчук / фото ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук попал в заявку на матч 6-го тура УПЛ против Зари.

 

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко взял 18 игроков на матч против Зари, передает Dynamo.kiev.ua.

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Отметим, что в заявку команды попал Сергей Сидорчук, которого связывали с трансфером в Бешикташ.

Голкиперы: Бойко, Бущан;

Защитники: Миколенко, Бурда, Шабанов, Кендзьора, Кадар;

Полузащитники: Сидорчук, Кадири, Шепелев, де Пена, Цыганков, Гармаш, Караваев, Буяльский;

Нападающие: Соль, Жерсон Родригес, Беседин.

Сидорчук попрощался с Динамо, – СМИ

Напомним, матч 6-го тура УПЛ Заря – Динамо состоится сегодня, 1 сентября. Начало игры в 19:30. Текстовую онлайн-трансляцию матча можно посмотреть на "Футбол 24".

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Теги
Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Заря - Динамо Киев
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