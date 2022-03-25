Президент Стяуа Джордж Бекали объяснил, почему украинские игроки до сих пор не выступают за его клуб.

"Пока мы им даже не предлагали, но если понадобятся, то мы сделаем это. Они хотят просто тренироваться, но играть не хотят, хотя это в их интересах.

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Я спрашивал Сидорчука, хочет ли он играть, но пока он не заинтересован. Он хороший парень, но сейчас отказывается играть в футбол", – приводит слова Бекали Digisport.

Напомним, Сидорчук, Пятов и Степаненко сейчас находятся в Румынии, однако новый клуб официально не нашли.

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