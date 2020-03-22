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Сидорчук оценил риски переноса Евро-2020 для сборной Украины

20:37 40 Читати українською
Сидорчук оценил риски переноса Евро-2020 для сборной Украины
Сергей Сидорчук / Сайт УАФ

Капитан Динамо Сергей Сидорчук поделился мыслями о решении УЕФА перенести Евро-2020 на следующий год.

"Все воспринимаешь по факту. Евро-2020 перенесли не из-за чьей-то прихоти – так сложились обстоятельства, и пришлось пойти на этот исключительно вынужденный шаг. Это просто нужно принять как данное, и отталкиваться от новой реальности.

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Тем более, что за этот год могут произойти не только плохие, но и хорошие изменения – нельзя видеть в переносе только негатив. А то, что проведение чемпионата Европы этим летом невозможно, стало понятно, когда в Европе стали массово останавливать национальные чемпионаты", – обьяснил Сидорчук в интервью Dynamo.kiev.ua.

По решению УЕФА, Евро-2020 состоится в 2021 году, где Украина сыграет в одной группе с нидерландцами, австрийцами и победителем плей-офф Лиги наций.

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