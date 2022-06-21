"Если мы должны нести какую-то миссию, то стопроцентно нужно проводить в Украине. Но как эти матчи проводить, я не понимаю до конца.

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Мы когда играли в Хорватии против Динамо Загреб в апреле, то разговаривали с Игорем Йовичевичем. Он спрашивал, что мы знаем о возобновлении чемпионата. Йовичевич рассказал, что, когда была война на территории Югославии, они играли чемпионат в Словении, где было тихо. Это тоже позиция. Вы спросили мою, но я не знаю, как все это организовывать в Украине.

Кто потянет Польшу (из маленьких клубов – прим.)? Это тяжело будет, потому что и логистика не самая простая, ведь нужно пересекать границу", – рассказал Сидорчук в программе Пряма червона.

Отметим, что базовой датой старта нового сезона Премьер-лиги является 20 августа. Первенство планируют проводить в классическом режиме, а команды будут поделены по месту дислокации.

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