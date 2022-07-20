"Говорят, что капитан не вправе покидать корабль... Я не раздумывал такими категориями. Подписал новый контракт с Динамо, потому что это мой родной клуб и дом.

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Кондиции по итогам спаррингов? По поводу спаррингов осталось немного смазанное чувство. Если вы помните, зимние сборы прошли гораздо лучше в плане результатов, а сейчас было немного труднее. Возможно, причина заключается в сложной логистике и большом количестве переездов. Но когда есть положительный результат в спаррингах, работать легче.

Поэтому сейчас есть небольшая нервозность, но она присуща подготовке к матчам Лиги чемпионов. А что касается физических кондиций, я считаю, что мы хорошо готовы. Воздействие постоянных переездов? Сейчас мы как кочующий лагерь. Переезды накладывают свой отпечаток. Однако в ситуации, которая сложилась в нашей стране, у нас нет морального права на это жаловаться", – поделился Сидорчук в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Сергей продлил контракт с "бело-синими" до 2025 года с опцией пролонгации. В общей сложности, хавбек наиграл за Динамо 282 поединка, в которых отличился 20 голами и 19 ассистами. Капитан Сидорчук был выбран в сентябре 2017 года. Вместе с "бело-синими" хавбек четырежды становился чемпионом Украины, столько же раз выигрывал национальный Кубок и Суперкубок.

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