Сидорчук о проблемах Динамо: Решили все как в мужском коллективе

Капитан Динамо Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы против Мальме.

"Мы собрались на шестом этаже и поговорили достаточно плодотворно. Услышали, что хотели услышали. Возможно, не очень приятный разговор, не всем он понравился. Решалось все как в мужском коллективе. После этого мы в теплых отношениях.

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Сейчас все понимают, какая ситуация. Однако важно находить позитив. Надо забыть то, что было в УПЛ. Начинается новый турнир, мы начинаем с чистого листа. Надеемся, в Лиге Европы все пойдет хорошо.

Мальме разбирали. Было теоретическое занятие. Объемное, с указаниями на слабые места соперника. Если я скажу, что это серьезная команда, то ничего не скажу. Как все шведы, скандинавы, организованная, грамотно использует свои козыри", – рассказал Сидорчук.

Напомним, Динамо имеет шестиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. Последней неудачей киевлян стало домашнее поражение от Десны в седьмом туре чемпионата Украины.

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